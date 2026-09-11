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Туск отримав від ЦРУ “досить точний звіт” про можливий розвиток подій на кордоні з Україною

"І Польща, і вся Європа мають бути готовими до різних варіантів розвитку подій".

Туск отримав від ЦРУ “досить точний звіт” про можливий розвиток подій на кордоні з Україною
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Білий дім, 12 березня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск отримав від ЦРУ “досить точний звіт” про те, що може статися на українсько-польському кордоні найближчим часом.

Про це пише Politico.

Вчора він повідомив, що вночі 10 вересня завдяки співпраці польських і українських спецслужб вдалося запобігти безпосередній загрозі для одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Туск не надав жодних додаткових подробиць щодо характеру загрози чи того, який саме з 18 пунктів пропуску на кордоні між Польщею та Україною вона стосувалася.

Прем’єр-міністр додав, що цей інцидент – лише передвісник майбутніх подій, і зазначив, що отримав від ЦРУ “досить точний звіт” щодо можливого розвитку ситуації найближчими місяцями.

“Ми повинні передбачати різні сценарії; і Польща, і вся Європа мають бути готовими до різних варіантів розвитку подій – не лише на російсько-українському фронті, а й уздовж східного флангу ЄС”, – додав Туск.

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