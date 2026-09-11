Туск отримав від ЦРУ “досить точний звіт” про можливий розвиток подій на кордоні з Україною

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск отримав від ЦРУ “досить точний звіт” про те, що може статися на українсько-польському кордоні найближчим часом.
Про це пише Politico.
Вчора він повідомив, що вночі 10 вересня завдяки співпраці польських і українських спецслужб вдалося запобігти безпосередній загрозі для одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною.
Туск не надав жодних додаткових подробиць щодо характеру загрози чи того, який саме з 18 пунктів пропуску на кордоні між Польщею та Україною вона стосувалася.
Прем’єр-міністр додав, що цей інцидент – лише передвісник майбутніх подій, і зазначив, що отримав від ЦРУ “досить точний звіт” щодо можливого розвитку ситуації найближчими місяцями.
“Ми повинні передбачати різні сценарії; і Польща, і вся Європа мають бути готовими до різних варіантів розвитку подій – не лише на російсько-українському фронті, а й уздовж східного флангу ЄС”, – додав Туск.
- Росія вночі 8 вересня атакувала ударними дронами міжнародний пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні України і Молдови. Унаслідок удару є жертви та поранені.