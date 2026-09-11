​Глава МЗС Польщі Сікорський прибув до Києва

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва.

Про це він повідомив у соцмережі X

Глава МЗС опублікував фотографію з київського вокзалу.

"Доброго дня з Києва", – написав Сікорський.

Зазначимо, що Сікорський також відвідував Київ у лютому 2026 року – на роковини початку повномасштабного вторгнення. Тоді він зазначив, що росіяни сподівались провести у цей день "парад перемоги", проте Україна досі захищається.

У польському МЗС лютневий візит Сікорського до української столиці назвали "виразом солідарності з Україною та її громадянами, а також підтвердження незмінної підтримки з боку Польщі".