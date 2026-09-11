Росія знову атакувала Київ дронами: била по АЗС. Загинули двоє людей (оновлено)

Також є поранені.

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Вранці 11 серпня в Києві знову лунали вибухи. Росія продовжує дроновий терор столичного регіону. Під ударом опинилися дві АЗС UKRNAFTA. Станом на 11:45 відомо про двох загиблих. Це люди, які отримали поранення і врятувати життя яких не вдалося. За даними міської влади, внаслідок ранкової атаки поранень дістали восьмеро людей.

Спершу мер Віталій Кличко повідомив, що під ударом опинилася Троєщина. Він закликав перебувати в укриттях.

«Вибухи на Троєщині. Працює ППО», – сказав він.

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Згодом Київська міська військова адміністрація повідомила, що в Дніпровському районі атаковано АЗС. Кличко підтвердив ці дані і сказав, що заправку ворог атакував і в Оболонському районі. Це місце ворог атакував повторно після першого удару.

За інформацією мера міста, був виклик медиків до житлового будинку Дніпровського району.

«В Оболонському районі сталося падіння уламків БпЛА на автомобіль. Пожежі немає. Попередньо, є постраждалий. Також в Оболонському районі, внаслідок влучання БпЛА, загоряння на нежитловій території», – сказав Кличко.

Фото: ДСНС України Telegram Удар по АЗС в Києві

У ДСНС уточнили, що один з потерпілих – рятувальник, який працював на місці удару.

«Один поранений під час атаки на одну із АЗС столиці помер від отриманих травм. Постраждали від ранкової атаки 6 людей. Із них 5 медики госпіталізували. Одному надали допомогу на місці», – сказав Кличко.

Після цього з'явилися дані, що помер ще один поранений. Станом на 11:46 госпіталізованими залишалися четверо.

«Укрнафта» підтвердила, що російські реактивні дрони атакували одразу два автозаправні комплекси мережі – на правому та лівому берегах столиці. По одному з об’єктів ворог завдав повторного удару.

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«Це черговий цілеспрямований удар по цивільних об’єктах, які забезпечують людей пальним та необхідними товарами. Жодної військової мети в таких атаках немає. Це терор проти мирного населення», – підкреслив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура.

Після сигналу повітряної тривоги персонал і клієнти залишили територію АЗК. Водночас фіксуються серйозні руйнування капітальних будівель та критичні пошкодження обладнання.

Близько 10:40 КМДА повідомила про перекриття руху у зв'язку з ударами. Змінили рух тролейбуси №№ 25, 29, 30, 31 через перекриття руху на просп. Степана Бандери

Тролейбуси курсують:

№ 25 – від просп. Свободи до залізничної платформи Куренівська;

№№ 29, 30, 31 (виїзд з лівого берега) – від вул. Милославської та пл. Дарницької до ст. м. Мінська;

№№ 30, 31 (виїзд з правого берега) – від ст. м. Лукʼянівська, вул. Кадетський гай до залізничної платформи Куренівська.

Змінили рух втобуси №№ 28-Т, 33-Т, 35-Т, 110 через перекриття руху на просп. Романа Шухевича

Рух організовано: вул. Рональда Рейгана – вул. Братиславська – вул. Ігоря Юхновського – далі за власною схемою.

Росія атакує Київ і область майже безперервно з 27 серпня. Учора ворог атакував Голосіївський, Оболонський, Солом'янський райони. В Голосіївському росіяни спрямували дрон на АЗС «Укрнафта».