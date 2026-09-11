«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія знову атакувала Київ дронами: била по АЗС. Загинули двоє людей (оновлено)

Також є поранені. 

Росія знову атакувала Київ дронами: била по АЗС. Загинули двоє людей (оновлено)
Росія атакувала АЗС у Києві
Фото: ДСНС України в Telegram

Вранці 11 серпня в Києві знову лунали вибухи. Росія продовжує дроновий терор столичного регіону. Під ударом опинилися дві АЗС UKRNAFTA. Станом на 11:45 відомо про двох загиблих. Це люди, які отримали поранення і врятувати життя яких не вдалося. За даними міської влади, внаслідок ранкової атаки поранень дістали восьмеро людей.

Спершу мер Віталій Кличко повідомив, що під ударом опинилася Троєщина. Він закликав перебувати в укриттях.

«Вибухи на Троєщині. Працює ППО», – сказав він.

Реклама

Згодом Київська міська військова адміністрація повідомила, що в Дніпровському районі атаковано АЗС. Кличко підтвердив ці дані і сказав, що заправку ворог атакував і в Оболонському районі. Це місце ворог атакував повторно після першого удару. 

За інформацією мера міста, був виклик медиків до житлового будинку Дніпровського району. 

«В Оболонському районі сталося падіння уламків БпЛА на автомобіль. Пожежі немає. Попередньо, є постраждалий. Також в Оболонському районі, внаслідок влучання БпЛА, загоряння на нежитловій території», – сказав Кличко.

Удар по АЗС в Києві
Фото: ДСНС України Telegram
Удар по АЗС в Києві

У ДСНС уточнили, що один з потерпілих – рятувальник, який працював на місці удару.

«Один поранений під час атаки на одну із АЗС столиці помер від отриманих травм. Постраждали від ранкової атаки 6 людей. Із них 5 медики госпіталізували. Одному надали допомогу на місці», – сказав Кличко. 

Після цього з'явилися дані, що помер ще один поранений. Станом на 11:46 госпіталізованими залишалися четверо.

«Укрнафта» підтвердила, що російські реактивні дрони атакували одразу два автозаправні комплекси мережі – на правому та лівому берегах столиці. По одному з об’єктів ворог завдав повторного удару.

Реклама

«Це черговий цілеспрямований удар по цивільних об’єктах, які забезпечують людей пальним та необхідними товарами. Жодної військової мети в таких атаках немає. Це терор проти мирного населення», – підкреслив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура.

Після сигналу повітряної тривоги персонал і клієнти залишили територію АЗК. Водночас фіксуються серйозні руйнування капітальних будівель та критичні пошкодження обладнання.

Близько 10:40 КМДА повідомила про перекриття руху у зв'язку з ударами. Змінили рух тролейбуси №№ 25, 29, 30, 31 через перекриття руху на просп. Степана Бандери

Тролейбуси курсують:

  • № 25 – від просп. Свободи до залізничної платформи Куренівська;
  • №№ 29, 30, 31 (виїзд з лівого берега) – від вул. Милославської та пл. Дарницької до ст. м. Мінська;
  • №№ 30, 31 (виїзд з правого берега) – від ст. м. Лукʼянівська, вул. Кадетський гай до залізничної платформи Куренівська. 

Змінили рух втобуси №№ 28-Т, 33-Т, 35-Т, 110 через перекриття руху на просп. Романа Шухевича

Рух організовано: вул. Рональда Рейгана – вул. Братиславська – вул. Ігоря Юхновського – далі за власною схемою.

  • Росія атакує Київ і область майже безперервно з 27 серпня. Учора ворог атакував Голосіївський, Оболонський, Солом'янський райони. В Голосіївському росіяни спрямували дрон на АЗС «Укрнафта». 
  • За 10 вересня поранень у столиці дістали не менше 10 людей. 
  • Вночі 11 вересня росіяни атакували багатоповерхівку в Дніпровському районі. Вісім людей були поранені. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies