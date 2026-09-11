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Підробляли парфумерію відомих брендів: у Харкові вилучили контрафакту на понад 235 млн грн

Правоохоронці провели 14 обшуків у Харкові та Львові. Вилучили понад 562 тисячі флаконів і близько 130 тонн продукції, сировини, тари та обладнання.

Підробляли парфумерію відомих брендів: у Харкові вилучили контрафакту на понад 235 млн грн
Підробка парфумерії
Фото: ДПСУ

У Харкові викрили масштабне виробництво контрафактної парфумерії та косметики під марками відомих світових брендів. Орієнтовна вартість вилученого під час обшуків перевищує 235 млн гривень.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора та пресслужбі ДПСУ.

За даними слідства, учасники схеми налагодили повний цикл виробництва: закуповували компоненти, виготовляли, розливали, фасували та пакували продукцію, після чого наносили на неї маркування відомих брендів.

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Підробки продавали як оригінальний товар. Їх реалізовували у Харкові, через спеціально створені сайти, а також відправляли поштою по Україні, зокрема через фіктивних ФОПів.

Усього правоохоронці провели 14 обшуків у Харкові та Львові. Вилучили понад 562 тисячі флаконів контрафактної продукції, більш як 500 тисяч одиниць тари та комплектуючих, сировину та 30 верстатів для розливу парфумерії.

Загальна вага вилучених продукції, сировини, тари й обладнання становить близько 130 тонн.

Організаторами вважають двох іноземців

За версією слідства, до незаконного виробництва залучили близько 50 людей. Організаторами схеми слідство вважає двох іноземців. Після початку повномасштабного вторгнення Росії вони виїхали з України, але продовжили дистанційно керувати бізнесом.

Окрім парфумерії, продавали шимери для тіла, спреї для волосся, аромадифузори, гелі для душу, лосьйони, креми, косметичні маски та інші товари.

Триває досудове розслідування щодо умисного порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

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