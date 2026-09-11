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Росія оголосила про розширення мережі “Російських домів” у 11 країнах світу.

Про це повідомляє Центрі протидії дезінформації з посиланням на “Россотрудничество” –держустанову, яка займається просуванням російського впливу за кордоном.

Найбільшу кількість нових осередків – 8 з 11 – планують відкрити в Африці (Кенія, ДР Конго, Мадагаскар, Малі, Сан-Томе і Принсипі, Сенегал, Сьєрра-Леоне та Того).

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До списку також увійшли Вірменія і Таїланд.

Особливістю цієї хвилі розширення мережі таких “домів” став її гібридний характер. Нові осередки створюватимуть на базі вже існуючих місцевих організацій: неурядових організацій, культурних центрів та університетів.

“Це свідома лазівка, щоб мінімізувати ризики відмови з боку урядів і діяти в межах місцевого законодавства без укладення офіційних міждержавних угод”, – зазначили у ЦПД.

У світі дедалі більше держав усвідомлюють реальну загрозу, яку становлять подібні структури. “Російські доми” є інструментами російського гібридного впливу, які лише прикриваються “культурним обміном”. Саме тому низка країн свідомо закриває, як-от Молдова, або обмежує діяльність цих осередків, захищаючи власну національну безпеку.