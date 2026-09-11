Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у Росії: на підприємстві спалахнули пожежі

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У ніч проти 11 вересня підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод. На території підприємства після ураження зафіксували пожежі.

Про це повідомили Генштаб ЗСУ та Сили безпілотних систем.

Ступінь завданих збитків наразі уточнюється. Операцію провели оператори 1-го окремого центру БпС спільно з СБУ та ГУР МО. Відстань до цілі становила близько 600 км.

У Генштабі наголосили, що робота по ключових військово-промислових об'єктах противника триває.