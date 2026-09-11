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Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у Росії: на підприємстві спалахнули пожежі

Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у Росії: на підприємстві спалахнули пожежі
Уражено Саратовський НПЗ
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 11 вересня підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод. На території підприємства після ураження зафіксували пожежі.

Про це повідомили Генштаб ЗСУ та Сили безпілотних систем.

Ступінь завданих збитків наразі уточнюється. Операцію провели оператори 1-го окремого центру БпС спільно з СБУ та ГУР МО. Відстань до цілі становила близько 600 км.

У Генштабі наголосили, що робота по ключових військово-промислових об'єктах противника триває.

  • Саратовський НПЗ входить до структури російської "Роснефті" та є одним із ключових нафтопереробних підприємств Поволжя. Його проєктна потужність становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема бензин, дизельне паливо та інше пальне, яке використовується для забезпечення потреб російських військ.

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