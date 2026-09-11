Нічні повітряні атаки , 235 бойових зіткнень, бої на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках, ворожі обстріли, роковини трагедії 11 вересня 2001 року.

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Удар по АЗС в Києві

До Києва прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Глава МЗС опублікував у соцмережі X фотографію з київського вокзалу.

Зазначимо, що Сікорський також відвідував Київ у лютому 2026 року – на роковини початку повномасштабного вторгнення. Тоді він зазначив, що росіяни сподівались провести у цей день "парад перемоги", проте Україна досі захищається.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 235 бойових зіткнень.

Найінтенсивніші бої вчора велися на Покровському (33 атаки) та Костянтинівському (17 атак) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1490 солдатів, 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 4 засоби ППО, 23 НРК. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 503 880 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Близько третьої години ночі 11 вересня росіяни здійснили атаку по Києву з використанням ударних реактивних безпілотників. Станом на 05:30 кількість постраждалих у Дніпровському районі збільшилася до 8 осіб.

За повідомленням Київської міської військової адміністрації, у Дніпровському районі через наслідки обстрілу розпочалася пожежа у 9-поверховому житловому будинку. Як вранці розповіли у Нацполіції, займання сталося із 1 по 5 поверхи.

64-річний чоловік та 57-річна жінка отримали опіки тіла, їх госпіталізували. 23-річна дівчина отримала осколкове поранення. Ще п’ятьом людям медики надали допомогу без госпіталізації.

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Вранці 11 серпня в Києві знову лунали вибухи. Росія продовжує дроновий терор столичного регіону. Під ударом опинилися дві АЗС UKRNAFTA.

Станом на 11:45 було відомо про двох загиблих. Це люди, які отримали поранення і врятувати життя яких не вдалося.

Уночі ППО знешкодила 138 із 161 запущеного російського дрона.

Влучання зафіксували на 19 локаціях, у ще трьох місцях впали уламки.

Докладніше – в новині.

У ніч на 11 вересня в Саратовській області Росії загорілися нафтопереробний завод і логістичний центр Ozon, пише Astra.

На Саратовському НПЗ вночі зафіксували загоряння, а близько другої години ночі губернатор повідомив про дронову загрозу в регіоні.

Саратовський нафтопереробний завод (ПАТ «Саратовський НПЗ») - це одне з найстаріших підприємств нафтопереробної галузі Росії, засноване в 1934 році і що входить до структури компанії «Роснефть» з 2013 року.

Також у Саратові спалахнув логістичний центр Ozon. За даними очевидців, у будівлі почалася пожежа і працівників евакуювали.

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На Мангеттені у Нью-Йорку влаштували акцію пам'яті до чергової річниці терористичних актів 11 вересня 2001 року, коли терористи Аль-Каїди викрали комерційні літаки та спрямували їх у башти-близнюки Всесвітнього торговельного центру.

Як пише BBC, 2977 безпілотників сформували у повітрі обриси зруйнованих хмарочосів в їхньому реальному масштабі. Це число невипадкове: саме стільки людей офіційно вважаються жертвами найбільш кривавої терористичної атаки в історії людства.

Акцію організувала творча спільнота Нью-Йорка за підтримки та з дозволу об'єднання родичів жертв, рятувальників та вцілілих під час трагедії 11 вересня. Основні заходи із вшанування пам'яті жертв терактів відбуватимуться у Нью-Йорку у Ground Zero - меморіалі на місці, де стояли башти-близнюки, а також біля будівлі Пентагону.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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