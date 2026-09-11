Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Брюсселі проводять установче засідання правління Альянсу дронів ЄС-Україна

У зустрічі беруть участь дев’ять компаній з країн-членів Євросоюзу та дев’ять з України. 

У Брюсселі проводять установче засідання правління Альянсу дронів ЄС-Україна
Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс
Фото: EPA/UPG

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс відкрив сьогодні у Брюсселі установче засідання правління Альянсу дронів ЄС-Україна (EU-Ukraine Drone Alliance).

Про це повідомляють Укрінформ та Радіо Свобода.

У зустрічі беруть участь дев’ять компаній з країн-членів Євросоюзу та дев’ять з України. Учасників правління обрали з-поміж 400 заявників.

Реклама

Кубілюс пояснив, що Європа прагне навчитися в України не лише виробляти дрони, але й адаптувати методи виробництва та постачати “достатньо хорошу” продукцію з достатньою швидкістю та масштабом, а також створити в Європі таку ж екосистему безпілотників, яка створена в Україні.

Євросоюз своєю чергою може запропонувати Україні передові оборонні технології й континентальний масштаб виробництва, забезпечивши швидкість, масштаб і технологічну перевагу.

За словами Кубілюса, нинішній обсяг європейського виробництва становить близько півтора мільйона дронів на рік, тоді як Україна виробляє 10 мільйонів, стільки ж – Росія.

Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв виступив на засіданні по відеозв’язку.

“Важливість безпілотників у цій війні переоцінити неможливо. Дрони забезпечують понад 95% уражень на полі бою. Зараз це стосується не лише тактичного рівня, а й оперативної глибини та далекобійних ударів”, – заявив Боєв.

У липні цього року Україна та ЄС підписали Угоду про безпілотники для координації двосторонніх угод у цій сфері, підписаних між Україною та кількома європейськими країнами.

Читайте такожЛитва прагне виробляти українські безпілотники, – заява Міністра оборони країни

Альянс діятиме в рамках чітких стратегічних рамок, сказав Кубілюс. Він нагадав, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Президент України Володимир Зеленський зобов’язалися встановити стратегічне промислове партнерство. У цьому контексті Альянс має відігравати центральну роль, вважає Кубілюс. Тобто компанії розвиватимуть партнерства, обмінюватимуться досвідом, визначатимуть спільні виклики та створюватимуть спільні підприємства.

Кубілюс додав, що Альянс має залишатися відкритим для ширшого кола учасників, які могли б бути залучені до його роботи, включаючи стартапи, виробників компонентів, розробників програмного забезпечення та, перш за все, кінцевих користувачів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies