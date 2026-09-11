У Брюсселі проводять установче засідання правління Альянсу дронів ЄС-Україна

У зустрічі беруть участь дев’ять компаній з країн-членів Євросоюзу та дев’ять з України.

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс відкрив сьогодні у Брюсселі установче засідання правління Альянсу дронів ЄС-Україна (EU-Ukraine Drone Alliance).

Про це повідомляють Укрінформ та Радіо Свобода.

У зустрічі беруть участь дев’ять компаній з країн-членів Євросоюзу та дев’ять з України. Учасників правління обрали з-поміж 400 заявників.

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Кубілюс пояснив, що Європа прагне навчитися в України не лише виробляти дрони, але й адаптувати методи виробництва та постачати “достатньо хорошу” продукцію з достатньою швидкістю та масштабом, а також створити в Європі таку ж екосистему безпілотників, яка створена в Україні.

Євросоюз своєю чергою може запропонувати Україні передові оборонні технології й континентальний масштаб виробництва, забезпечивши швидкість, масштаб і технологічну перевагу.

За словами Кубілюса, нинішній обсяг європейського виробництва становить близько півтора мільйона дронів на рік, тоді як Україна виробляє 10 мільйонів, стільки ж – Росія.

Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв виступив на засіданні по відеозв’язку.

“Важливість безпілотників у цій війні переоцінити неможливо. Дрони забезпечують понад 95% уражень на полі бою. Зараз це стосується не лише тактичного рівня, а й оперативної глибини та далекобійних ударів”, – заявив Боєв.

У липні цього року Україна та ЄС підписали Угоду про безпілотники для координації двосторонніх угод у цій сфері, підписаних між Україною та кількома європейськими країнами.

Альянс діятиме в рамках чітких стратегічних рамок, сказав Кубілюс. Він нагадав, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Президент України Володимир Зеленський зобов’язалися встановити стратегічне промислове партнерство. У цьому контексті Альянс має відігравати центральну роль, вважає Кубілюс. Тобто компанії розвиватимуть партнерства, обмінюватимуться досвідом, визначатимуть спільні виклики та створюватимуть спільні підприємства.

Кубілюс додав, що Альянс має залишатися відкритим для ширшого кола учасників, які могли б бути залучені до його роботи, включаючи стартапи, виробників компонентів, розробників програмного забезпечення та, перш за все, кінцевих користувачів.