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Україна і ЄС підписали першу угоду в межах Drone Deal (уточнено)

Європейські виробничі потужності поєднають з українською експертизою. 

Україна і ЄС підписали першу угоду в межах Drone Deal (уточнено)
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Україна і Євросоюз підписали першу угоду в межах Drone Deal. Про це під час візиту до Києва повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

Вона зазначила, що це вже 11-й її візит до України за час повномасштабної війни. Згадала про відвідування Бучі, де побачила масштаб зла та варварства, з яким стикнулася Україна.

Європосадовиця вважає, що народ України зараз бореться не лише за себе, а за всю Європу. Українці захищають Батьківщину, але й боронять цінності всього континенту. Європейцям є чому повчитися, зокрема запровадженню інновацій, переконана вона.

«Я рада започаткувати разом з вами нове обронно-промислове партнерство ЄС та України. Сьогодні ми підписуємо нашу Угоду про дрони», – сказала вона. 

Знання України в цій сфері є унікальними: від виробництва до вміння використовувати РЛС, наземні станції і датчики. Європа має безпечні виробниці майданчики, але не має перевірених у бойових умовах умінь, які є в українців. Фон дер Ляєн наголосила, що потрібно поєднати сильні сторони і надати взаємний імпульс для рішучого збільшення виробництва. 

Згодом, на спільній пресконференції в Києві президент Володимир Зеленський назвав підписання першої угоди в межах Drone Deal з ЄС історичним кроком. 

  • Україна підписала десятки дронових угод з різними країнами. Вони передбачають спільне виробництво для потреб і України, і країни-партнерки. 
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