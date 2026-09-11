Російська атака на Павлоград забрала життя двох працівників ДТЕК

Загинули Віталій Губа та Євген Шевченко. Ще четверо працівників – поранені.

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У Павлограді 10 вересня внаслідок російської атаки ударними безпілотниками загинули двоє працівників ДТЕК, ще четверо дістали поранення.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Загиблими є 39-річний Віталій Губа та 43-річний Євген Шевченко.

Губа працював гірником очисного забою видобувної дільниці. У нього залишилися батьки та дружина.

Шевченко був машиністом гірничих виїмкових машин. Його родина – батьки, дружина, син та маленька донька.

Чотирьом пораненим працівникам оперативно надали необхідну медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. У компанії зазначили, що підтримуватимуть постраждалих під час лікування та відновлення.