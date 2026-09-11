Російська атака на Павлоград забрала життя двох працівників ДТЕК

У Павлограді 10 вересня внаслідок російської атаки ударними безпілотниками загинули двоє працівників ДТЕК, ще четверо дістали поранення.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Загиблими є 39-річний Віталій Губа та 43-річний Євген Шевченко.
Губа працював гірником очисного забою видобувної дільниці. У нього залишилися батьки та дружина.
Шевченко був машиністом гірничих виїмкових машин. Його родина – батьки, дружина, син та маленька донька.
Чотирьом пораненим працівникам оперативно надали необхідну медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. У компанії зазначили, що підтримуватимуть постраждалих під час лікування та відновлення.
- Вчора росіяни вдарили по Павлограду, 5 людей загинули і 67 були поранені. Внаслідок обстрілу горіли автомобілі, торговельні павільйони і магазин. Серед постраждалих є діти та неповнолітні.