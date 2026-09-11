У Слов’янську Донецької області внаслідок російського авіаудару загинув 74-річний чоловік, ще одна людина дістала поранення.
Про це повідомив у Facebook голова Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
Близько 11:00 11 вересня російські війська завдали удару двома авіабомбами "ФАБ-250" по скверу "Лісний".
Унаслідок атаки пошкоджено щонайменше п’ять багатоповерхових будинків. Поранено жінку. Її госпіталізували, стан постраждалої оцінюють як важкий. Також загинув 74-річний чоловік.
- Росія минулої доби вбила і поранила мешканців Донецької області. Загиблий – житель Краматорська. Окрім того, 29 людей дістали поранення: 22 у Краматорську, по 2 у Слов’янську, Біленькому, Спасько-Михайлівці та одна людина поранена у Малотаранівці.
- Всього за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Руйнувань зазнали 96 цивільних об’єктів, з них 57 житлових будинків.