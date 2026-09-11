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Росія атакувала будівлю «Київстар» у Києві

Президент закликав посилити пошук рішень для захисту людей і протидії ворожим ударам. 

Росія атакувала будівлю «Київстар» у Києві
Реактивний шахед - 'Герань 3'
Фото: соцмережі окупантів

Російська армія під час атак реактивними дронами проти Києва пошкодила будівлю компанії «Київстар». Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що ворожа ескалація реактивними «шахедами» поступово стає все більш терористичною. Протягом дня росіяни бʼють цілеспрямовано по заправках у Києві. 

«Тільки за сьогодні і тільки від цих ударів загинуло дві людини. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще девʼять людей постраждало. Серед них рятувальник, який був поранений через повторний удар. Вдарили також по будівлі компанії "Київстар". І від ночі тривають ці атаки. Були удари по Київщині, Кіровоградщині, Дніпровщині, Одещині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині», – сказав президент. 

Він закликав максимально приділити увагу прикриттю неба і пошуку рішень для захисту людей, масштабуванню протидії російським дронам. 

  • З 27 серпня Росія щоденно тероризує Київ і область реактивними дронами, запускаючи їх майже безперервно. 
  • З 10 вересня ворог прицільно атакує столичні АЗС Укрнафти. Внаслідок сьогоднішніх ударів загинули двоє людей. Ще 12 поранені, зокрема хлопчик 12 років. 
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