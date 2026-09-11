На Теремках змінили проєкт тепломережі: у КМДА заявили про збереження близько 160 дерев

Видалити планують близько десяти дерев, ще частину насаджень – лише кронувати.

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У КМДА змінили проєкт щодо вирубки на Теремках

У Києві планують будувати резервну тепломережу для мікрорайонів Теремки-1 та Теремки-2 за оптимізованим проєктом. За новою схемою вдасться зберегти близько 160 дерев.

Про це повідомили в КМДА.

Згідно з оновленим варіантом, видалити планують близько десяти дерев, ще частину насаджень – лише кронувати.

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Оптимізовану схему сформували після доопрацювання проєкту та консультацій із громадськістю. Протягом останнього місяця місто залучало до роботи науковців, галузевих експертів, а також фахівців, яких запропонували представники громадськості.

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Науменко презентував активістам кілька варіантів прокладання тепломережі. За результатами роботи фокус-групи до чинного проєкту запропонували внести технічні рішення та коригування.

У КМДА зазначили, що повноцінної альтернативи нинішньому проєкту, яку реально було б реалізувати в умовах стислих термінів підготовки до опалювального сезону, експерти не бачать.

Що передувало?

У серпні мешканці Теремків вийшли на протест через вирубку дерев у лісосмузі. Там планували прокласти резервну тепломережу для двох житлових масивів. Для магістралі міська влада обрала маршрут через лісосмугу, через що під вирубку могли потрапити сотні дерев, деяким із них, за словами активістів, понад сто років.

Місцеві жителі вимагали змінити маршрут і зменшити кількість насаджень, які доведеться видалити.

Більше про це читайте у матеріалі LB.ua "Вирубка лісосмуги на Теремках: небезпечний урядовий експеримент і хибний вибір між дубами і теплом".