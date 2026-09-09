У Києві запустять чотири нічні автобусні маршрути від залізничного вокзалу

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З ночі 10 вересня в Києві почнуть працювати чотири тимчасові нічні автобусні маршрути. Вони перевозитимуть пасажирів від центрального залізничного вокзалу до житлових масивів столиці.

Про це повідомляє офіційний портал Києва.

Автобуси курсуватимуть під час комендантської години – з 1:00 до 5:00. Зокрема, вони перевозитимуть пасажирів потягів, які прибувають до Києва в цей час.

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У зворотному напрямку – із житлових масивів до центрального залізничного вокзалу – автобуси вирушатимуть раніше, відповідно до графіка та визначених місць посадки.

Орієнтовний інтервал руху становитиме 60 хвилин.

У КМДА зазначили, що посадка та висадка пасажирів на зупинках здійснюватиметься на вимогу. Пасажирам рекомендують заздалегідь планувати маршрути з урахуванням усіх обставин.

№ 131-Н «Залізничний вокзал "Центральний" — станція метро "Дарниця" — Залізничний вокзал "Центральний"»

Фото: Офіційний портал Києва

Маршрут пролягає через Вокзальну площу, вулиці Симона Петлюри, Саксаганського, проспект Берестейський, вулиці В’ячеслава Чорновола, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Кирилівську, проспект Степана Бандери, Північний міст, проспект Романа Шухевича, вулицю Оноре де Бальзака, проспект Червоної Калини, Броварський проспект, вулицю Андрія Малишка, Русанівську набережну, проспект Соборності, міст Патона, бульвар Миколи Міхновського, бульвар Лесі Українки, Бессарабську площу та бульвар Тараса Шевченка.

№ 132-Н «Залізничний вокзал "Центральний" — станція метро "Мінська" — Залізничний вокзал "Центральний"»

Фото: Офіційний портал Києва

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Автобус курсуватиме через Вокзальну площу, вулиці Симона Петлюри та Саксаганського, Берестейський проспект, проспект Академіка Палладіна, вулицю Стеценка, проспект Європейського Союзу, проспект Василя Порика, вулицю Вишгородську, площу Тараса Шевченка, вулицю Полярну, вулицю Героїв Дніпра, Мінську площу, проспект Володимира Івасюка, Набережно-Рибальську вулицю, Гаванський міст, Володимирський узвіз, Європейську площу, Хрещатик та бульвар Тараса Шевченка.

№ 133-Н «Залізничний вокзал "Центральний" — вул. Тулузи — Залізничний вокзал "Центральний"»

Фото: Офіційний портал Києва

Маршрут охоплюватиме Вокзальну площу, вулиці Симона Петлюри та Жилянську, Солом’янську площу, проспект Повітряних Сил, Севастопольську площу, проспект Валерія Лобановського, Деміївську площу, Голосіївський проспект, вулиці Васильківську та Юлії Здановської, проспект Академіка Глушкова, Кільцеву дорогу, вулицю Тулузи, бульвар Жуля Верна, вулиці Якуба Коласа, Гната Юри, проспект Леся Курбаса, проспект Любомира Гузара, бульвар Вацлава Гавела, Відрадний проспект, вулиці Гарматну та Борщагівську.

№ 134-Н «Залізничний вокзал "Центральний" — проспект Павла Тичини — Залізничний вокзал "Центральний"»

Фото: Офіційний портал Києва

Автобус курсуватиме через Вокзальну площу, вулиці Симона Петлюри, Жилянську та Антоновича, Либідську площу, бульвар Миколи Міхновського, міст Патона, проспект Соборності, Дарницьку площу, Харківське шосе, вулиці Тепловозну, Привокзальну, Ялтинську, Тростянецьку, проспект Миколи Бажана, Дніпровську набережну, вулиці Анни Ахматової, Петра Григоренка, Петра Радзіня, Юрія Шумського та проспект Павла Тичини.

Детальні схеми руху та перелік зупинок для кожного з чотирьох тимчасових нічних маршрутів можна переглянути на офіційному порталі Києва.