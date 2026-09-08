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​Кличко: Росіяни знову атакували Київ, є влучання і жертви (оновлено)

На місце виїхали екстрені служби.

​Кличко: Росіяни знову атакували Київ, є влучання і жертви (оновлено)
Рятувальник на місці російського обстрілу у Києві, фото ілюстративне
Фото: ДСНС

8 вересня у Голосіївському районі Києва сталося повторне влучання в складську будівлю. 

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Крім того, у Соломʼянському районі було падіння БпЛА на складську будівлю. 

«Екстрені служби прямують на місце», - додав Кличко.

Також у Голосіївському районі БпЛА впав на відкритій території, загоряння, яке стаолся в результаті цього, оперативно ліквідували. А за іншою адресою сталося загоряння складської будівлі, додав міський голова.

Оновлення. За словами Кличка, у Соломʼянському районі, внаслідок влучання в складське приміщення, загинули двоє людей.

  • Того ж дня російські військові обстріляли приміщення телеканалів "Ми - Україна" та "Ми - Україна+". Основний удар припав на ньюзрум і робочі кабінети, внаслідок атаки є постраждалі.
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