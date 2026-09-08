Ексголова Агентства відновлення: Київ може виявитися найменш готовим до зими

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Київ може виявитися найменш готовим до зими, вважає ексголова Агентства з відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин. На організованому LB і EFI Group заході він сказав, що в лютому, коли почали розробляти Плани стійкості, столиця мала найменшу вихідну готовність.

За його словами, Харків був готовий на 51 %, Чернігів – на 24 %. Київ – на 1,5 %.

«Зараз не можу сказати», – зауважив він.

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Сухомлин додав, що взимку після атак Харкову вдалося за чотири години перемкнути місто і відновити подачу тепла.

«Сьогодні в Києві найскладніша ситуація», – сказав він.

Сухомлин не поділяє думки того, що треба відновлювати ТЕЦ. Це величезний ресурс, що може бути знищено ударами. Натомість потрібна децентралізована система опалення, вважає він.

«Ставив би напівпідземні котельні, які ми сьогодні будуємо від 40 МВт сама маленька, сама велика – 120 МВт», – сказав Сергій Сухомлин.

Загиблення таких об'єктів у землю зменшує можливість ураження. Чотири роки на це було достатньо, і по коштах це вигідно.

Вінниця, Хмельницький, Харків, Кривий Ріг мають непогану готовності до викликів зими, додав Сухомлин. Водночас у Києва готовність у захисті електропідстанцій уже на рівні 80%.