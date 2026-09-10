У Києві запустили чотири нічні автобусні маршрути від Центрального вокзалу

У бік вокзалу з житлових масивів транспорт вирушатиме раніше за окремими графіками.

У Києві починають курсувати чотири тимчасові нічні автобуси від Центрального залізничного вокзалу.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Автобуси допоможуть пасажирам поїздів, які затримуються та прибувають до міста під час комендантської години через ворожі обстріли.

За інформацією УЗ, автобуси курсуватимуть з 10 вересня щоночі з 1:00 до 5:00 з інтервалом близько 60 хвилин. У бік вокзалу з житлових масивів транспорт вирушатиме раніше за окремими графіками. Пасажири зможуть виходити та сідати в автобуси на зупинках на вимогу.

Маршрути будуть такі: