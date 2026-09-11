Сили оборони уразили центр підготовки операторів БпЛА підрозділу "Ахмат"

Підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських військ на окупованих територіях та в РФ. Серед уражених цілей: ЗРГК "Панцир-С1", РЛС та місця запуску ударних БпЛА.
Ураження ворожих об'єктів підтвердив Генштаб ЗСУ.
У Таганрозі Ростовської області РФ уражено два ЗРГК "Панцир-С1". У Березках Брянської області РФ українські військові уразили радіолокаційну станцію противника.
В окупованому Донецьку уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників.
Також у Петропавлівці Луганської області уражено центр підготовки операторів БпЛА підрозділу "Ахмат". Центр спеціалізувався на підготовці операторів FPV-дронів та інших безпілотних систем.
Крім того, у Сніжному Донецької області уражено Сніжнянський машинобудівний завод.
Сніжнянський машинобудівний завод спеціалізується на виробництві деталей для газотурбінних двигунів, зокрема дисків та лопаток компресорів і турбін.
Підприємство використовується російською оборонною промисловістю для виробництва продукції військового призначення, зокрема комплектувальних для авіаційних двигунів.
Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.
Робота Сил оборони України по ключових військових цілях противника триває.