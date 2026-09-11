Сили оборони уразили центр підготовки операторів БпЛА підрозділу "Ахмат"

Уражено два ЗРГК "Панцир-С1", РЛС та місця запуску ударних БпЛА.

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Підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських військ на окупованих територіях та в РФ. Серед уражених цілей: ЗРГК "Панцир-С1", РЛС та місця запуску ударних БпЛА.

Ураження ворожих об'єктів підтвердив Генштаб ЗСУ.

У Таганрозі Ростовської області РФ уражено два ЗРГК "Панцир-С1". У Березках Брянської області РФ українські військові уразили радіолокаційну станцію противника.

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В окупованому Донецьку уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників.

Також у Петропавлівці Луганської області уражено центр підготовки операторів БпЛА підрозділу "Ахмат". Центр спеціалізувався на підготовці операторів FPV-дронів та інших безпілотних систем.

Крім того, у Сніжному Донецької області уражено Сніжнянський машинобудівний завод.

Сніжнянський машинобудівний завод спеціалізується на виробництві деталей для газотурбінних двигунів, зокрема дисків та лопаток компресорів і турбін.

Підприємство використовується російською оборонною промисловістю для виробництва продукції військового призначення, зокрема комплектувальних для авіаційних двигунів.

Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Робота Сил оборони України по ключових військових цілях противника триває.