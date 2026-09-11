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Суспільне: ВАКС призначив Столару 300 млн гривень застави

Це найбільша застава серед усіх фігурантів розслідування. 

Суспільне: ВАКС призначив Столару 300 млн гривень застави
Вадим Столар
Фото: Цензор

Вищий антикорсуд призначив підозрюваному в справі «Феміда» народному депутату Вадиму Столару запобіжний захід у вигляді 300 мільйонів гривень. Про це повідомило Суспільне з посиланням на підтвердження від пресслужби суду.

За даними джерел видання в правоохоронних органах, в серпні йому оголосили підозру заочно. На момент оприлюднення даних про викриття злочинного угруповання, в організації якого Столара підозрюють разом з чинним народним депутатом Максимом Микитасем, він перебував за кордоном. 

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УП писала, що в вересні Вадим Столар повернувся до України. 

Слідство інкримінує йому втручання в роботу інформаційних систем, вчинене під час воєнного стану, та інші правопорушення. За даними НАБУ і САП, Вадим Столар і Микитась очолювали злочинне угруповання, що займалося рейдерським захопленням підприємств і нерухомості, втручалося в державні реєстри й підкуповувало суддів. 

Також це злочинне угруповання підозрюють в легалізації коштів для застави ексміністру Герману Галущенку.

Крім чинного і колишнього нардепів, підозрюваною є Ірина Мудра, що до викриття була заступницею голови Офісу президента. Загалом у справах «Феміда» й «Форест Гамп» фігурують понад 10 осіб. 

Мудра і Микитась отримали запобіжні заходи в вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в 30 і 20 млн грн. Застави за обох станом на зараз не внесені. 

Вадим Столар

Підприємницьку діяльність почав підлітком. 1999 року по 2000 рік працював менеджером туристичної компанії його батьків «Яна». З 2001 по 2007 рік – генеральний директор ТОВ «Відродження».

У червні 2020 став власником юридичних осіб проросійського телеканалу «RABINOVICH TV» та «Всі новини» (цифрова ліцензія останньої була анульована Національною радою з питань телебачення і радіомовлення 30 жовтня 2019 року). На їх базі 9 серпня 2020 був запущений канал Kyiv.live.

Один з акціонерів CityCommerce Bank. 

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У 2006 році був обраний депутатом Київської обласної ради за списком Блоку «Наша Україна». У 2010 році став депутатом Верховної Ради 6 скликання від Партії регіонів (№212 у списку), безпартійний. За більш ніж два роки роботи в парламенті 6 скликання не запропонував жодного законопроєкту або поправки до закону.

У 2012 році балотувався до Верховної Ради як самовисуванець за 217 округом (частина Оболонського району міста Києва).

У 2014 році балотувався до Верховної Ради 8 скликання за округом №217 (м.Київ, частина Оболонського району) як самовисуванець.

У 2014 році був обраний депутатом Київської міської ради за 31 округом на Оболоні як самовисуванець. Був першим заступником голови депутатської комісії з питань бюджету.

У 2014 році був керівником Патронатної служби Голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від проросійської партії ОПЗЖ номером 11 у списку як член партії. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань аграрної та земельної політики. 

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