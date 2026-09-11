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"Хороші результати наших далекобійних ударів", – Зеленський про діпстрайки по російських нафтових об'єктах

Сили оборони відпрацювали по ворожих об'єктах у Дагестані, Удмуртії, Тульському, Нижньогородському, Пермському та Самарському регіонах РФ.

"Хороші результати наших далекобійних ударів", – Зеленський про діпстрайки по російських нафтових об'єктах
Уражено Саратовський НПЗ
Фото: Генштаб ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявив про хороші результати українських далекобійних ударів по об’єктах у Росії.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

За його словами, у Саратовському та Волгоградському регіонах РФ уражено підприємство та об’єкт нафтової промисловості.

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"Є хороші результати наших далекобійних ударів на зменшення російського потенціалу вести війну", – зазначив Зеленський.

Також, за словами президента, результати українських ударів є у Чорному морі. Далекобійні засоби ураження застосовувалися по цілях у Дагестані, Удмуртії, Тульському, Нижньогородському, Пермському та Самарському регіонах РФ.

Зеленський подякував усім, хто працює над розвитком українських далекобійних спроможностей.

"Дякую кожному, хто розвиває українську силу, щоб для всього, що підтримує війну, у Росії не залишалося безпечних місць", – сказав президент.

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