Президент Володимир Зеленський заявив про хороші результати українських далекобійних ударів по об’єктах у Росії.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
За його словами, у Саратовському та Волгоградському регіонах РФ уражено підприємство та об’єкт нафтової промисловості.
"Є хороші результати наших далекобійних ударів на зменшення російського потенціалу вести війну", – зазначив Зеленський.
Також, за словами президента, результати українських ударів є у Чорному морі. Далекобійні засоби ураження застосовувалися по цілях у Дагестані, Удмуртії, Тульському, Нижньогородському, Пермському та Самарському регіонах РФ.
Зеленський подякував усім, хто працює над розвитком українських далекобійних спроможностей.
"Дякую кожному, хто розвиває українську силу, щоб для всього, що підтримує війну, у Росії не залишалося безпечних місць", – сказав президент.
- У ніч проти 11 вересня підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод. На території підприємства після ураження зафіксували пожежі.