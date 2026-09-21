Коригувальником виявився завербований ворогом мешканець прифронтового селища, який ухилявся від мобілізації.

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Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині агента російської воєнної розвідки ГРУ, яки й наводив керовані авіабомби та ударні дрони росіян на Слов’янському напрямку.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Як з’ясувало розслідування, коригувальником виявився завербований ворогом мешканець прифронтового селища, який ухилявся від мобілізації. До уваги російської спецслужби він потрапив через антиукраїнські коментарі, які публікував у чатах Телеграм-каналів, майже не виходячи з дому.

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Після вербування зловмисник почав завуальовано випитувати у своєї дружини про місця зосередження українських воїнів, яких вона могла бачити під час перебування у Слов’янську та у сусідніх районах.

Зібрані дані він накопичував на власному смартфоні у вигляді орієнтовних позначок на гугл-картах для подальшого “звіту” росіянам.

Встановлено, що агент перебував на зв’язку з російським ГРУ через “зв’язкового” з Об’єднаного стратегічного командування Московського військового округу. Для комунікації між собою вони використовували популярний месенджер з анонімними акаунтами.

Співробітники СБУ викрили агента на початковому етапі його роботи на Москву, задокументували шпигунську діяльність і затримали за місцем проживання.

У зловмисника вилучено мобільний телефон і планшет із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.