«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
ГоловнаСуспільствоПодії

Поліція повідомила, що викрила шахрайство з криптоактивами на понад 655 тисяч доларів. Обшуки пройшли і в Чехії

Чоловік під приводом інвестування у криптовалютні активи заволодів коштами потерпілого 

Поліція повідомила, що викрила шахрайство з криптоактивами на понад 655 тисяч доларів. Обшуки пройшли і в Чехії
Обшуки у підозрюваного
Фото: Нацполіція

Українські правоохоронці повідомили, що викрили шахрайську схему на понад 655 тисяч доларів. Обшуки пройшли зокрема і в Празі.

Про це розповіли у Кіберполіції. 

Зазначається, що чоловік під приводом інвестування у криптовалютні активи заволодів понад 655 тисяч доларами США.

Реклама

За даними слідства, упродовж 2023-2025 років він переконував потерпілого вкладати кошти у криптовалютні активи для подальшого отримання пасивного доходу. Гроші конвертували у криптовалюту та переказували на надані ділком криптогаманці.

Під час аналізу руху віртуальних активів правоохоронці встановили, що отримані кошти надходили на криптовалютні гаманці, які фактично контролював фігурант. У подальшому він переміщував активи між різними сервісами та використовував способи, що ускладнювали встановлення їхнього походження і подальшого руху.

Чеські правоохоронці підтвердили місце проживання фігуранта у Празі. За місцем його проживання провели санкціонований обшук за участю представників Національної поліції України в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Обшуки у підозрюваного
Фото: Нацполіція
Обшуки у підозрюваного

Вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, носії інформації, апаратні криптовалютні гаманці, рукописні записи, платіжні картки та документи фінансово-господарського характеру.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies