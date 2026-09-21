Поліція повідомила, що викрила шахрайство з криптоактивами на понад 655 тисяч доларів. Обшуки пройшли і в Чехії

Українські правоохоронці повідомили, що викрили шахрайську схему на понад 655 тисяч доларів. Обшуки пройшли зокрема і в Празі.

Про це розповіли у Кіберполіції.

Зазначається, що чоловік під приводом інвестування у криптовалютні активи заволодів понад 655 тисяч доларами США.

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За даними слідства, упродовж 2023-2025 років він переконував потерпілого вкладати кошти у криптовалютні активи для подальшого отримання пасивного доходу. Гроші конвертували у криптовалюту та переказували на надані ділком криптогаманці.

Під час аналізу руху віртуальних активів правоохоронці встановили, що отримані кошти надходили на криптовалютні гаманці, які фактично контролював фігурант. У подальшому він переміщував активи між різними сервісами та використовував способи, що ускладнювали встановлення їхнього походження і подальшого руху.

Чеські правоохоронці підтвердили місце проживання фігуранта у Празі. За місцем його проживання провели санкціонований обшук за участю представників Національної поліції України в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Фото: Нацполіція Обшуки у підозрюваного

Вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, носії інформації, апаратні криптовалютні гаманці, рукописні записи, платіжні картки та документи фінансово-господарського характеру.