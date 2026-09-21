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У Дніпрі затримали електрика. Підозрюють, що він працевлаштувався на заводи, щоб коригувати по них удари

Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Дніпрі затримали електрика. Підозрюють, що він працевлаштувався на заводи, щоб коригувати по них удари
Затриманий електрик
Фото: СБУ

У Дніпрі затримали електрика, якого підозрюють у тому, що він працевлаштувався на декілька заводів, щоб коригувати по них російські удари. 

«Головне управління внутрішньої безпеки СБУ викрило ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) у Дніпрі. Ним виявися завербований ворогом електрик, який допомагав рф готувати повітряні удари по місцевих об’єктах», – розповіли у пресслужбі СБУ

За останній час чоловік змінив декілька місць роботи на регіональних заводах, намагаючись знайти підприємство, що працює на військово-промисловий комплекс України.

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Як тільки агент працевлаштувався у компанію, насправді пов’язану із оборонним сектором, СБУ його затримала.

За матеріалами справи, володіючи ситуацією «зсередини» агент креслив для росіян картографічні схеми місцевих заводів, позначаючи на них приміщення із особливо цінним обладнанням, виробничі цехи та склади зберігання продукції. Також він доповідав ворогу про характеристики готових виробів та графіки роботи підприємств.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

Також встановлено, що окрім шпигування на підприємствах, фігурант намагався виявити і скоригувати ракетно-дронові атаки РФ по пунктах базування ЗСУ та Служби безпеки України. Співробітники СБУ затримали чоловіка за місцем проживання.

У нього вилучили смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів із «зв’язковим» гру РФ. Ним виявився співробітник окупаційного «мдб ЛНР», який працює на російську воєнну розвідку.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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