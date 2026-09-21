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Російська армія втратила за добу 1660 військових та 3 засоби ППО

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 519 650 осіб. 

Російська армія втратила за добу 1660 військових та 3 засоби ППО
ілюстрастивне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1660 осіб, 5 танків, 4 бойові броньовані машини, 75 артилерійських систем, по 3 РСЗВ та системи ППО.

Про це розповіли у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.26 склали:

  • особового складу – близько 1 519 650 (+1 660) осіб 
  • танків – 12 361 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 25 365 (+4) од.
  • артилерійських систем – 50 142 (+75) од.
  • РСЗВ – 2 149 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 662 (+3) од.
  • літаків – 442 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 712 (+17) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 527 693 (+1 728) од.
  • крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 151 861 (+516) од.
  • спеціальна техніка – 4 729 (+13) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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