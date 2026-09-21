Російська армія втратила за добу 1660 військових та 3 засоби ППО

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.26 склали:

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1660 осіб, 5 танків, 4 бойові броньовані машини, 75 артилерійських систем, по 3 РСЗВ та системи ППО.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 519 650 осіб.

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