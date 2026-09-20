Головне за неділю, 20 вересня: понад 210 боєзіткнень, дроновий терор Києва та Київщини, обстріл Краматорська

Бойові дії на Донеччині, 211 бойових зіткнень, ворожі обстріли, розмова Зеленського з Трампом. Яким запам’ятається 1670-й день повномасштабної війни.

20 вересня Володимир Зеленський провів розмову з американським колегою Дональдом Трампом.

Український президент відзначив, що розмова була важлива і що «багато речей встигли обговорити». Лідери домовились про зустріч в Нью-Йорку, і, за словами Зеленського, «ця зустріч може багато змінити. Дипломатична динаміка є».

«Подякував за візит Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера у Київ: ми добре пройшлися по суттєвих деталях, і хлопці побачили ситуацію в Україні. Мирний трек – це пріоритет номер один. Є ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки – енергетичної, продовольчої, захисту життя людей. Працюємо разом з американською командою і готові робити дійсно серйозні кроки», - розповів глава держави.

Реклама

Зеленський також подякував Трампу за підписання закону Ліндсі Грема.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 20 вересня на фронті від початку доби відбулося 211 бойових зіткнень.

Росіяни посилено атакують на Костянтинівському і Покровському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 20 вересня – в новині.

Російські війська вранці 20 вересня обстріляли Краматорськ Донецької області. Під ударом опинився мікрорайон Лазурний.

Близько 10:10 росіяни випустили по місту три артилерійські снаряди. Унаслідок обстрілу загинула 69-річна жінка. За даними міськради, вона перебувала на вулиці, коли її життя обірвали уламки снаряда. Також постраждав чоловік 1961 року народження. Йому надають необхідну медичну допомогу. Внаслідок удару пошкоджено заклад загальної середньої освіти та кілька багатоповерхівок.

Пізніше керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін повідомив про авіаудар по евакуаційному пункту в Краматорську. За його словами, на момент удару на місці перебували евакуйовані люди та працівники, які займаються евакуацією.

У Голосіївському районі уламки російського дрона впали на відкриту територію біля житлового будинку.

Реклама

«Пошкоджене авто. Без пожежі. За іншою адресою в Голосієво уламки виявили біля житлового будинку», - повідомив міський голова Віталій Кличко.

В одному з парків Голосіївського району сталося загоряння внаслідок падіння БпЛА, заявив згодом міський голова.

Російські балістичні удари вивели з ладу три основні металургійні заводи України, які разом забезпечували близько 90% виробництва сталі в країні. Про це пише Financial Times.

Йдеться про два підприємства "Метінвесту" та завод АрселорМіттал у Кривому Розі. За даними FT, російські ракети пошкодили доменні печі цих підприємств. Унаслідок атак заводи призупинили виробництво. Загалом на них працює понад 15 тисяч людей.

Керівник офісу генерального директора Metinvest Олександр Водовіз заявив Financial Times, що російські військові знали розташування підприємств та цілеспрямовано били по ключових об'єктах.

Він також заявив, що через зупинку підприємств Україна фактично залишилася без сталеливарної промисловості.

Під час Генеральної асамблеї ООН Україна винесе питання ситуації в окупованих Олешках Херсонської області.

Про це написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х. За його словами, Росія навмисно створює гуманітарну катастрофу на окупованій частині Херсонської області, блокує доступ до продуктів харчування та ліків, перешкоджає гуманітарному доступу та евакуації цивільного населення, тоді як російські безпілотники FPV полюють на людей на вулицях.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!