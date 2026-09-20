​Атака РФ на Київ: У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на відкриту територію (оновлено)

Оновлення . В одному з парків Голосіївського району сталося загоряння внаслідок падіння БпЛА, заявив згодом міський голова.

За словами Кличка, екстрені служби прямують на місце.

«Пошкоджене авто. Без пожежі. За іншою адресою в Голосієво уламки виявили біля житлового будинку», - додав мер.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко .

У Голосіївському районі уламки російського дрона впали на відкриту територію біля житлового будинку.

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Пошкоджене авто, про потерпілих не повідомляють.

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