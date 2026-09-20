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​Атака РФ на Київ: У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на відкриту територію (оновлено)

Пошкоджене авто, про потерпілих не повідомляють.

​Атака РФ на Київ: У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на відкриту територію (оновлено)
уламки дрона, фото ілюстративне
Фото: ДСНС України в Telegram

У Голосіївському районі уламки російського дрона впали на відкриту територію біля житлового будинку. 

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Пошкоджене авто. Без пожежі. За іншою адресою в Голосієво уламки виявили біля житлового будинку», - додав мер.

За словами Кличка, екстрені служби прямують на місце.

Оновлення. В одному з парків Голосіївського району сталося загоряння внаслідок падіння БпЛА, заявив згодом міський голова.

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