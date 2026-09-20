​Атака РФ на Київ: У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на відкриту територію (оновлено)

У Голосіївському районі уламки російського дрона впали на відкриту територію біля житлового будинку.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
«Пошкоджене авто. Без пожежі. За іншою адресою в Голосієво уламки виявили біля житлового будинку», - додав мер.
За словами Кличка, екстрені служби прямують на місце.
Оновлення. В одному з парків Голосіївського району сталося загоряння внаслідок падіння БпЛА, заявив згодом міський голова.
- Того ж дня у Голосіївському районі дрон упав у районі нежитлової забудови.
- У Святошинському районі постраждала жінка.