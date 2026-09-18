НАБУ повідомило про відкриття кримінального провадження щодо депутата Київради

За інформацією медіа, провадження стосується конфлікту навколо приміщення стрілецького тиру в Солом’янському районі Києва.

НАБУ зареєструвало кримінальне провадження щодо можливого вимагання грошей в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану після відповідної ухвали ВАКС, пише НАБУ.

Йдеться про депутата Київської міської ради та екстренера ФК "Динамо" Олександра Шовковського.

"13 серпня 2026 року до Національного бюро надійшла ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду, якою він зобов’язав уповноважених осіб Бюро внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за повідомленням від 21.07.2026 щодо можливого вимагання грошових коштів в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану", – ідеться у повідомленні

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Того ж дня детективи НАБУ внесли відповідні відомості до ЄРДР із попередньою правовою кваліфікацією за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України – вимагання.

Водночас це кримінальне правопорушення не належить до підслідності НАБУ. Тому 25 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виніс постанову про визначення підслідності за Головним управлінням Національної поліції у Києві.

У чому суть конфлікту

За даними Футбол Конкурент, провадження стосується конфлікту навколо приміщення стрілецького тиру в Солом’янському районі Києва. У справі перевіряють обставини можливого майнового конфлікту, а також інші обставини, пов’язані з використанням зв’язків у правоохоронних органах та декларуванням доходів.

Сам Шовковський звинувачення відкидає. За його словами, конфлікт з Анатолієм Писаренком має майновий характер, а його звернення до правоохоронців не свідчать про зловживання депутатським впливом.

"Звернення до правоохоронців саме собою не доводить зловживання впливом. Цю публікацію розцінюю як спробу дискредитації мене як публічної особи та депутата Київради і через моє ім'я чинити тиск на компанію, співвласницею якої є моя дружина, та на слідство", – написав Шовковський.

Він також наголосив, що документ, на який посилаються у звинуваченнях, підтверджує лише факт реєстрації кримінального провадження на виконання ухвали суду. За словами Шовковського, сама реєстрація справи не підтверджує достовірність тверджень, викладених у заяві.

Конфлікт пов’язаний із приміщенням стрілецького тиру в Солом’янському районі Києва. За оприлюдненою інформацією, з 2021 року його орендувала компанія "ТАКТІКА", співвласницею якої є дружина Шовковського Марина Кутєпова.

У 2023 році договір оренди розірвали, після чого приміщення, як стверджується, продовжили використовувати на умовах суборенди. Згодом власник вирішив продати об’єкт. Предметом спору, за даними медіа, стали 250 тисяч доларів, які, як стверджується, витратили на ремонт приміщення.