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Через пожежі на Київщині у столиці може бути задимлення: киянам радять зачинити вікна

Киянам радять зачинити вікна та скоротити час перебування на вулиці.

Через пожежі на Київщині у столиці може бути задимлення: киянам радять зачинити вікна
Фото: Макс Требухов

Через пожежі на Київщині на правому березі Києва може виникати задимлення та відчуватися запах гарі. Мешканцям радять зачинити вікна та за можливості скоротити час перебування на вулиці.

Про це повідомляє КМДА.

"Через пожежі на Київщині на правому березі столиці може виникати задимлення та відчуватися запах гарі. Якщо відчуваєте запах диму, рекомендуємо: зачинити вікна; за можливості зменшити час перебування на вулиці; утриматися від інтенсивних фізичних навантажень на відкритому повітрі", — йдеться у повідомленні КМДА.

Водночас у столичній адміністрації зазначили, що за даними датчиків моніторингу стан повітря на південно-західних околицях Києва наразі оцінюється як задовільний.

"Це означає, що показники якості повітря перебувають у межах норми й загрози для здоров’я більшості людей немає. Водночас люди, чутливі до забруднення повітря або із захворюваннями дихальної системи, можуть відчувати незначний дискомфорт", — зазначили у КМДА.

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