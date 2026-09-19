На Київщині російська атака вбила матір та 2 маленьких дітей (оновлено)

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У Фастівському районі Київської області внаслідок російської атаки загинули троє людей – мама та двоє маленьких дітей, дівчинка і хлопчик.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Внаслідок атаки також пошкоджено приватні житлові будинки та автомобіль. В одному з будинків виникла пожежа, яку вже ліквідували. Служби продовжують працювати на місцях та фіксувати наслідки атаки.

Раніше Ткаченко зазначав, що у Вишгородському районі Київської області внаслідок російської атаки постраждали двоє людей – мати та дитина. Обох госпіталізували до місцевої лікарні.

Внаслідок атаки також пошкоджено заклад освіти та автобус. На місці працюють рятувальники ДСНС, які ліквідовують наслідки удару.