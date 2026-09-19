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На Київщині російська атака вбила матір та 2 маленьких дітей (оновлено)

Страшна трагедія сталась у Фастівському районі.

На Київщині російська атака вбила матір та 2 маленьких дітей (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДСНС

У Фастівському районі Київської області внаслідок російської атаки загинули троє людей – мама та двоє маленьких дітей, дівчинка і хлопчик.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Внаслідок атаки також пошкоджено приватні житлові будинки та автомобіль. В одному з будинків виникла пожежа, яку вже ліквідували. Служби продовжують працювати на місцях та фіксувати наслідки атаки.

Раніше Ткаченко зазначав, що у Вишгородському районі Київської області внаслідок російської атаки постраждали двоє людей – мати та дитина. Обох госпіталізували до місцевої лікарні.

Внаслідок атаки також пошкоджено заклад освіти та автобус. На місці працюють рятувальники ДСНС, які ліквідовують наслідки удару.

  • За минулу добу, 18 вересня, російські війська продовжили атакувати Київщину ударними дронами. Повітряна тривога в області фактично тривала майже безперервно. У чотирьох районах області пошкоджено дев’ять цивільних об’єктів. В Обухівському районі пошкоджено три об'єкти, у Вишгородському один, у Бориспільському ще два і в Бучанському три.
  • Також пошкоджень зазнали п'ять складських приміщень. Пошкоджені виробниче та гаражне приміщення, транспортні засоби й багатоквартирний будинок.
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