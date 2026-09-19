​На Сумщині FPV-дрон атакував автомобіль: загинули четверо людей

У Шосткинському районі Сумської області внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю загинули четверо людей.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Серед загиблих – подружжя: 58-річний чоловік та його 56-річна дружина. Також жертвами удару стали 45-річний чоловік та 76-річна жінка.
- Вчора, 18 вересня, Росія вдарила КАБом по Сумах. Загинуло подружжя – 52-річний чоловік та 45-річна жінка. Вони працювали у Сумській міській раді. Їхній 7-річний син перебуває у лікарні. Загалом постраждали 10 людей, серед них – троє дітей.