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​На Сумщині FPV-дрон атакував автомобіль: загинули четверо людей

Атака сталась у Шосткинському районі області.

​На Сумщині FPV-дрон атакував автомобіль: загинули четверо людей
Ілюстративне фото
Фото: З відкритих джерел

У Шосткинському районі Сумської області внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю загинули четверо людей. 

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Серед загиблих – подружжя: 58-річний чоловік та його 56-річна дружина. Також жертвами удару стали 45-річний чоловік та 76-річна жінка.

  • Вчора, 18 вересня, Росія вдарила КАБом по Сумах. Загинуло подружжя – 52-річний чоловік та 45-річна жінка. Вони працювали у Сумській міській раді. Їхній 7-річний син перебуває у лікарні. Загалом постраждали 10 людей, серед них – троє дітей.
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