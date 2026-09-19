​На Сумщині FPV-дрон атакував автомобіль: загинули четверо людей

Серед загиблих – подружжя: 58-річний чоловік та його 56-річна дружина. Також жертвами удару стали 45-річний чоловік та 76-річна жінка.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

У Шосткинському районі Сумської області внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю загинули четверо людей.

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