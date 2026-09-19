Після вчорашнього російського удару керованою авіаційною бомбою по житловому будинку в Сумах 7-річний хлопчик перебуває в реанімації.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Його батьки – 52-річний чоловік та 45-річна жінка, загинули на місці. Вони працювали у Сумській міській раді.
Загалом постраждали 10 людей, серед них – троє дітей. Пʼятеро поранених госпіталізовані.
Унаслідок атаки вибито майже 500 вікон у трьох багатоповерхівках та одному із закладів освіти. Пошкоджено понад 30 автомобілів.
На місці триває ліквідація наслідків. Працюють рятувальники, комунальні служби та волонтери. Розгорнуто штаб допомоги мешканцям.
- За минулу добу російські війська понад 50 разів обстріляли територію Сумської області. Під ударами опинився 21 населений пункт у 12 територіальних громадах. Внаслідок російських атак троє цивільних жителів загинули, ще 12 людей постраждали.