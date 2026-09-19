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Наслідки ударів росіян по Сумах

Після вчорашнього російського удару керованою авіаційною бомбою по житловому будинку в Сумах 7-річний хлопчик перебуває в реанімації.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

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Його батьки – 52-річний чоловік та 45-річна жінка, загинули на місці. Вони працювали у Сумській міській раді.

Загалом постраждали 10 людей, серед них – троє дітей. Пʼятеро поранених госпіталізовані.

Унаслідок атаки вибито майже 500 вікон у трьох багатоповерхівках та одному із закладів освіти. Пошкоджено понад 30 автомобілів.

На місці триває ліквідація наслідків. Працюють рятувальники, комунальні служби та волонтери. Розгорнуто штаб допомоги мешканцям.