Через атаку РФ на Хмельниччині горіло підприємство

Російські війська уранці атакували Хмельницьку область безпілотниками. Сили ППО працювали по ворожих цілях, є збиття.
Про це повідомляє очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Внаслідок атаки пожежа виникла на території одного з підприємств у Хмельницькому районі. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники.
За попередньою інформацією, загиблих та травмованих немає.
Загалом протягом учорашнього дня та сьогоднішнього ранку українські захисники збили два ворожі безпілотники.
- Уночі 19 вересня РФ атакувала Україну двома протикорабельними ракетами та 174 ударними БпЛА різних типів. Сили ППО знешкодили 141 ворожу повітряну ціль.