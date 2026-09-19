Через атаку РФ на Хмельниччині горіло підприємство

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Російські війська уранці атакували Хмельницьку область безпілотниками. Сили ППО працювали по ворожих цілях, є збиття.

Про це повідомляє очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Внаслідок атаки пожежа виникла на території одного з підприємств у Хмельницькому районі. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники.

За попередньою інформацією, загиблих та травмованих немає.

Загалом протягом учорашнього дня та сьогоднішнього ранку українські захисники збили два ворожі безпілотники.