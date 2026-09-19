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Дональд Трамп підписав закон Ліндсі Грема про "пекельні санкції"

Тепер справа знову за ним в їхній реалізації.

Дональд Трамп підписав закон Ліндсі Грема про "пекельні санкції"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп поставив свій підпис на законопроєкті щодо санкцій проти Росії та Ірану, автором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Про набуття чинності законом повідомляє офіційний сайт Білого дому. Підписання відбулося 18 вересня за американським часом, але вже після опівночі за київським.

Хоча документ містить деякі додаткові обмеження проти Москви і Тегерана, головний його механізм Трамп повинен активувати окремим рішенням. Йдеться про покарання для країн, які продовжать торгівлю з Росією, зокрема купуючи нафту та газ у країни-агресора. Президент отримав право запроваджувати проти них тарифні мита на рівні 100% від вартості товарів.

Напередодні відбулося ухвалення законопроєкту Грема у Палаті представників. Там він подолав опозицію деяких демократів, які не хотіли розширювати повноваження Дональда Трампа. 

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