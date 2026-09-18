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На вихідних в більшості регіонів України прогнозують короткочасні дощі

Температура повітря вдень підніметься до +25°.

На вихідних в більшості регіонів України прогнозують короткочасні дощі
Прогноз погоди на 19 вересня
Фото: Український гідрометцентр/Facebook

 В суботу, 19 вересня, в північних, центральних, вночі й у західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, в неділю в Україні без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Температура повітря вночі 9-16°, вдень 18-25°, у південній частині до 28°.

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В суботу, у західних областях вночі та вранці туман.

Температура повітря вночі 10-15°, на крайньому заході та сході країни 6-11°; вдень 21-26°, у західних та північних областях 18-23°.

На Київщині та в Києві місцями короткочасний дощ.

Температура по області вночі 10-15°, вдень 18-23°; у Києві вночі 13-15°, вдень 21-23°. 

У понеділок, 21 вересня, в більшості областей помірні, в північних та центральних областях місцями значні дощі; в Україні, крім півдня та сходу, зниження температури на 4-6°.

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