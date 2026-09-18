Українські "Нептуни" знищили виробничі будівлі російського підприємства "Атлант Аеро" у Таганрозі

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На російському оборонному підприємстві «Атлант Аэро» у Таганрозі зафіксували значні руйнування після удару українських ракет «Нептун».

У Телеграм-каналі Exilenova+ оприлюднили супутникові знімки, на яких видно наслідки атаки. Зокрема, повністю знищено три виробничі будівлі.

Ще в одному складському приміщенні зафіксували обрушення покрівлі. Інша виробнича будівля зазнала значних пошкоджень – її практично повністю пробито на площі близько 70 на 40 метрів.

Удар по підприємству відбувся 15 вересня. Того ж дня система NASA FIRMS, яка фіксує теплові аномалії на поверхні Землі, зафіксувала масштабну пожежу.

Генеральний штаб ЗСУ 15 вересня підтвердив ураження підприємства "Атлант Аэро".