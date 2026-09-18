Росіяни атакували цивільне авто у Херсоні

Російські окупанти продовжують дроновий терор цивільного населення Херсона. Цього разу під ворожим обстрілом опинилося цивільне авто.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 15:20 російські окупанти атакували дроном автівку у Центральному районі Херсона", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок атаки постраждав 53-річний чоловік, він дістав вибухову травму.
Бригада “швидкої” доставила потерпілого до лікарні. Медики проводять обстеження та надають йому допомогу.
Пізніше сталося відомо про другого постраждалого. До лікарні звернувся 59-річний чоловік. Попередньо, він дістав вибухову травму.
- Стало відомо про загибель чоловіка через учорашній російський дроновий удар по Центральному району Херсона.