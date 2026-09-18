Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували цивільне авто у Херсоні

Постраждали двоє цивільних.

Росіяни атакували цивільне авто у Херсоні
Росія скинула дрон на цивільне авто
Фото: ДСНС України

Російські окупанти продовжують дроновий терор цивільного населення Херсона. Цього разу під ворожим обстрілом опинилося цивільне авто.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 15:20 російські окупанти атакували дроном автівку у Центральному районі Херсона", – ідеться у повідомленні. 

Унаслідок атаки постраждав 53-річний чоловік, він дістав вибухову травму. 

Бригада “швидкої” доставила потерпілого до лікарні. Медики проводять обстеження та надають йому допомогу.

Пізніше сталося відомо про другого постраждалого. До лікарні звернувся 59-річний чоловік. Попередньо, він дістав вибухову травму. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies