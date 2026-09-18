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В Україні через маловоддя обмежили забір води з окремих річок

Держводагентство встановило зменшення лімітів забору води для 363 суб'єктів господарювання.

В Україні через маловоддя обмежили забір води з окремих річок
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Фото: НПП "Дністровський каньйон"

З 18 вересня Державне агентство водних ресурсів України встановило тимчасові обмеження для водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування з поверхневих водних об’єктів.

Про це повідомляє відомство.

Рішення ухвалили на підставі інформації Українського гідрометеорологічного центру про водність основних річок України та настання маловоддя.

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Обмеження передбачають:

  • зменшення лімітів забору води для окремих суб’єктів господарювання;
  • можливість обмеження прав вторинних водокористувачів первинними за погодженням із Держводагентством.

Обмеження діятимуть до 30 вересня 2026 року. Після цього права водокористувачів мають відновити у повному обсязі за умови нормалізації гідрологічної ситуації.

Про запровадження обмежень повідомлять органи місцевого самоврядування, контролюючі органи та водокористувачів.

У Держводагентстві зазначають, що такі заходи необхідні для раціонального використання водних ресурсів у період маловоддя та забезпечення водної безпеки.

Обмеження не стосуються забору води для питних потреб.

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