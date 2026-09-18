В Україні через маловоддя обмежили забір води з окремих річок

З 18 вересня Державне агентство водних ресурсів України встановило тимчасові обмеження для водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування з поверхневих водних об’єктів.
Про це повідомляє відомство.
Рішення ухвалили на підставі інформації Українського гідрометеорологічного центру про водність основних річок України та настання маловоддя.
Обмеження передбачають:
- зменшення лімітів забору води для окремих суб’єктів господарювання;
- можливість обмеження прав вторинних водокористувачів первинними за погодженням із Держводагентством.
Обмеження діятимуть до 30 вересня 2026 року. Після цього права водокористувачів мають відновити у повному обсязі за умови нормалізації гідрологічної ситуації.
Про запровадження обмежень повідомлять органи місцевого самоврядування, контролюючі органи та водокористувачів.
У Держводагентстві зазначають, що такі заходи необхідні для раціонального використання водних ресурсів у період маловоддя та забезпечення водної безпеки.
Обмеження не стосуються забору води для питних потреб.
- Раніше у Міністерстві довкілля Молдови заявили про історично низький рівень води у Дністровському водосховищі. Через недостатній приплив води рівень водосховища продовжує знижуватися. У відомстві назвали це "дуже серйозним сигналом" і зазначили, що постійно співпрацюють з українською стороною, відстежують ситуацію та аналізують гідрологічні дані.