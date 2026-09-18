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Ворог атакував приватне підприємство на Полтавщині: двоє людей травмовані

Внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі та транспорт.

Ворог атакував приватне підприємство на Полтавщині: двоє людей травмовані
Удар по Кременчуцькому району
Фото: Полтавська ОВА

Російські війська завдали удару по одному з приватних підприємств у Кременчуцькому районі Полтавської області. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За попередньою інформацією, двоє людей отримали травми середнього ступеня тяжкості. Їх госпіталізували.

Також унаслідок удару пошкоджені будівлі, розташовані поруч із підприємством, а також автомобілі. Наразі інформація про наслідки атаки уточнюється.

Фото: Полтавська ОВА
Фото: Полтавська ОВА

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