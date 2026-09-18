Підозру у жорсткому катуванні українців отримали двоє російських тюремників із колонії в Тульській області

Фото: Книга катів

Головне слідче управління Національної поліції оголосило про підозру двом російським тюремникам із колонії в Тульській області, які жорстоко катували українців.

Про це повідомляє проєкт “Книга катів”.

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Їхню особу ідентифікували за допомогою аналітиків Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Мова йде про уродженців міста Донський Тульської області Росії: Олексія В’ячеславовича Кочетова (1988 року народження) та Євгенія Олексійовича Мяснікова (2000 року народження).

На момент скоєння злочину у 2022 році обоє обіймали посади молодших інспекторів у виправній колонії суворого режиму № 1 Тульської області, розташованій у Донському, що за 240 км від Москви та за 640 км від Харкова. У цій в’язниці росіяни утримують громадян України – військовополонених і цивільних.

Жертвами росіян стали щонайменше четверо чоловіків

Кочетов і Мясніков разом з іншими співробітниками колонії та спецпризначенцями систематично застосовували до цивільних полонених фізичне та психологічне насильство з мотивів ненависті до українців.

Їхніми жертвами стали щонайменше четверо чоловіків, затриманих у березні 2022 року в Київській області.

Катування розпочиналися одразу, щойно людей привозили до колонії. Під час так званої прийомки їх проганяли через шеренгу тюремників, кожен із яких намагався вдарити полоненого руками, ногами, гумовими кийками, полімерними трубами чи електрошокером.

Побиття продовжувалося навіть під час подальшого конвоювання до камери.

Тюремники примушували своїх жертв ставати у незручні пози – обличчям до стіни, з широко розставленими ногами, притиснутою головою та розвернутими назовні долонями – і в цей час били їх руками та ногами, куди бачили. Від ударів потерпілі втрачали рівновагу й свідомість та падали на підлогу, після чого їх змушували підводитися і продовжували побиття.

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Кочетов також примушував приймати положення “упор лежачи”, бив долонями по обличчю й ногами по тулубу та ставав ногами на спину лежачого потерпілого.

Мясніков змусив одного з потерпілих повиснути на металевій решітці, завдав йому ударів кулаком у живіт, а після того, як той зістрибнув, вдарив електрошокером у ногу та шию.

Полонених били за найменших приводів або й взагалі без них. Одного чоловіка Мясніков побив кийком і електрошокером за те, що помітив через систему відеоспостереження, як той посміхався. Іншого – за те, що той повільно одягався, вибігаючи з душової кімнати на прогулянку.

Військовим інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням

Кочетову і Мяснікову інкримінують ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з цивільним населенням.

Їхні дії серйозно порушили статті Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та Додаткового протоколу I, а відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду є воєнним злочином.

Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42023000000000055 від 2 січня 2023 року.