Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У ніч на 18 вересня російська армія обстріляла Одеську область. Там постраждали троє людей.

Як написав начальник ОВА Олег Кіпер, ворог масовано атакував цивільну інфраструктуру області. За даними облпрокуратури, вночі ворог завдав комбінованого удару КАБами та ударними дронами.

Постраждалими є 37-річна та 70-річна жінки, а також 71-річний чоловік. Одну з жінок госпіталізували до лікарні.

Реклама

Внаслідок влучань пошкоджений житловий сектор, підприємство, резервуари та складські приміщення.

Зруйнований приватний житловий будинок, пошкоджені ще щонайменше пʼять. Понівечена також будівля ліцею, теплиці та кілька автомобілів.

Фото: Одеська ОВА Наслідки російської атаки на Одещині

Фото: Одеська ОВА Наслідки російської атаки на Одещині

На місцях ударів триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії.