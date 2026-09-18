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Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Одещини. Постраждали люди

Пошкоджений житловий сектор, підприємство, резервуари та складські приміщення.

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Одещини. Постраждали люди
Ліквідація наслідків російської атаки на Одещині
Фото: Одеська ОВА

У ніч на 18 вересня російська армія обстріляла Одеську область. Там постраждали троє людей. 

Як написав начальник ОВА Олег Кіпер, ворог масовано атакував цивільну інфраструктуру області. За даними облпрокуратури, вночі ворог завдав комбінованого удару КАБами та ударними дронами. 

Постраждалими є 37-річна та 70-річна жінки, а також 71-річний чоловік. Одну з жінок госпіталізували до лікарні.

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Внаслідок влучань пошкоджений житловий сектор, підприємство, резервуари та складські приміщення.

Зруйнований приватний житловий будинок, пошкоджені ще щонайменше пʼять. Понівечена також будівля ліцею, теплиці та кілька автомобілів.

Наслідки російської атаки на Одещині
Фото: Одеська ОВА
Наслідки російської атаки на Одещині
Наслідки російської атаки на Одещині
Фото: Одеська ОВА
Наслідки російської атаки на Одещині

На місцях ударів триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії.

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