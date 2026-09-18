Четверо мешканців Харківщини постраждали від російських атак

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Харківську область безпілотниками і КАБами. Ворожих ударів зазнали Харків і 10 населених пунктів. Постраждали 4 людей.
Начальник ОВА Олег Синєгубов розповів, що у обласному центрі зазнала гострої реакції на стрес 65-річна жінка. У с. Корбині Івани Богодухівської громади зазнали поранень 68-річні чоловік і жінка, а в Балаклії отримала гостру реакцію на стрес 86-річна жінка.
Також медики надали допомогу жінкам 49 і 80 років, які 15 вересня зазнали поранень у м. Ізюм, та 48-річному чоловіку, якого 12 вересня було поранено у Вільхуватській громаді.
Ворог атакував БпЛА Основʼянський і Київський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 9 КАБ;
- 3 БпЛА типу «Молнія»;
- 8 fpv-дронів;
- 26 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
У Харкові пошкоджено торговий центр, автомобіль;
В Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, сільгосптехніку, енергомережі, автомобіль екстреної медичної допомоги у сел. Золочів, 4 приватні будинки в с. Орішанка та 2 приватні будинки у с. Чорноглазівка та Корбині Івани.
В Ізюмському районі пошкоджено 6 приватних будинків у м. Балаклія.
У Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки в сел. Мала Данилівка та с. Лісне.
У Лозівському районі пошкоджено складське приміщення у с. Кінне.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 256 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 60 406 людей.