Четверо мешканців Харківщини постраждали від російських атак

Росіяни били по області КАБами і дронами.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Харківську область безпілотниками і КАБами. Ворожих ударів зазнали Харків і 10 населених пунктів. Постраждали 4 людей.

Начальник ОВА Олег Синєгубов розповів, що у обласному центрі зазнала гострої реакції на стрес 65-річна жінка. У с. Корбині Івани Богодухівської громади зазнали поранень 68-річні чоловік і жінка, а в Балаклії отримала гостру реакцію на стрес 86-річна жінка.

Також медики надали допомогу жінкам 49 і 80 років, які 15 вересня зазнали поранень у м. Ізюм, та 48-річному чоловіку, якого 12 вересня було поранено у Вільхуватській громаді.

Реклама

Ворог атакував БпЛА Основʼянський і Київський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

9 КАБ;

3 БпЛА типу «Молнія»;

8 fpv-дронів;

26 БпЛА (тип встановлюється).

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки на Харківщині

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено торговий центр, автомобіль;

В Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, сільгосптехніку, енергомережі, автомобіль екстреної медичної допомоги у сел. Золочів, 4 приватні будинки в с. Орішанка та 2 приватні будинки у с. Чорноглазівка та Корбині Івани.

В Ізюмському районі пошкоджено 6 приватних будинків у м. Балаклія.

У Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки в сел. Мала Данилівка та с. Лісне.

У Лозівському районі пошкоджено складське приміщення у с. Кінне.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 256 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 60 406 людей.