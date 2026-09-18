Одна людина загинула, ще 14 — отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район. Загалом упродовж доби окупанти завдали 1031 удар по 50 населених пунктах.

Про це написав співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. У ДСНС повідомили, що вночі внаслідок російської атаки БпЛА зруйнований торгівельний комплекс у обласному центрі. Виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння на загальній площі понад 10 тисяч квадратних метрів. Робота ускладнювалась постійними загрозами повторних ворожих ударів, через які вогнеборці відходили в укриття.

Війська РФ здійснили 21 авіаційний удар по населених пунктах: Зарічне, Барвинівка, Новорозівка, Сторчове, Новотроїцьке, Оріхів, Сонячне, Преображенка, Васинівка, Вільнянка, Микільське, Червоний Яр, Омельник, Червона Криниця.

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762 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Комишуваху, Малокатеринівку, Новоолександрівку, Новояковлівку, Веселянку, Біленьке, Сторчове, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Степове, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Новопавлівку, Малу Токмачку, Преображенку, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Білогір’я, Рибне, Добропілля, Придорожнє, Святопетрівку, Цвіткове, Копані, Тернувате.

Зафіксовано 4 обстріли із РСЗВ по Веселянці, Новоандріївці, Єгорівці, Копанях.

244 артилерійські удари прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Степовому, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Преображенці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Новому Запоріжжю, Білогір’ю, Святопетрівці, Добропіллю, Гіркому, Цвітковому.

Надійшло 156 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.