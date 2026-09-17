Головне за четвер, 17 вересня: майже 210 боєзіткнень, атака на автобус в Запоріжжі, вибух біля ТЦК на Львівщині

Бойові дії на Донеччині, 207 бойових зіткнень, ворожі обстріли, нові правила роботи залізниці і вокзалів, російський дрон біля кордону з Польщею. Яким запам’ятається 1667-й день повномасштабної війни.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Космічному районі Запоріжжя FPV-дрон атакував пасажирський автобус.

Станом на 20.53 влада області повідомила про вісьмох поранених.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 17 вересня на фронті від початку доби відбулося 207 боїв.

Реклама

На Покровському та Костянтинівському напрямках загалом відбулось 36 бойових зіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 17 вересня – в новині.

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

"Важливо, що є ще один позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних «шахедів»: було збиття", - написав Зеленський у Telegram.

Президент подякував розробникам та військовим.

Докладніше – в новині.

Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня — посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються, а люди мають перейти в укриття.

Реклама

Прем'єр зазначив, що залежно від ситуації на місці «Укрзалізниця» зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей.

В свою чергу «Укрзалізниця» разом з місцевими органами влади повинна розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях. МВС і Нацполіція додатково посилять охорону вокзалів і супровід евакуації.

Під час чергової російської атаки на західні регіони України за чотири кілометри від польського кордону упав або був збитий реактивний безпілотник.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та речника Оперативного командування Збройних сил Польщі (DORSZ) подполковника Яцека Горишевського.

За словами Туска, удар був завданий неподалік українського пункту пропуску "Ягодин", що поблизу польського Дорогуська. Прем'єр повідомив про дуже потужну вибухову хвилю.

Польща підняла в повітря чергові винищувачі. Аеропорти в Любліні та Ряшеві тимчасово призупинили цивільні польоти, а жителі прикордонних повітів Люблінського та Підкарпатського воєводств отримали екстрені сповіщення про загрозу.

Національний банк України підвищив облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту, до 16,0% річних, як відповідь на прискорення інфляції.

Про це повідомила пресслужба НБУ. Зазначається, що інфляційний тиск залишається підвищеним, передусім через наслідки російської агресії та війни на Близькому Сході.

Кабінет міністрів розширив програму страхування від воєнних ризиків для бізнесу і спростив отримання компенсацій. Київ і область включили до переліку територій з підвищеним ризиком.

Реклама

Розширили перелік майна, за пошкодження або знищення якого бізнес зможе отримати компенсацію. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький.

Максимальну компенсацію страхової суми підвищили з 3 до 5 млн грн на рік для одного підприємства. Цей механізм поширили і на орендоване майно, а також спростили вимоги до угод страхування.

У Миколаєві на Львівщині стався вибух біля будівлі районного ТЦК.

Інцидент стався близько 16:30 біля входу до будівлі Стрийського РТЦК. Невідомий пристрій, за попередньою інформацією, підкинули невстановлені особи.

«Унаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець 2 відділу Стрийського РТЦК та СП. Його госпіталізували у Миколаївську ЦРЛ, стан пораненого – середньої важкості. На місці події працюють правоохоронці та слідчо-оперативна група. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини події», - додав обласний ТЦК.

СБУ кваліфікує вибух біля ТЦК та СП в Миколаєві Львівської області як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!