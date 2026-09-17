Фактичний показник виявився дещо нижчим за липневий прогноз, який передбачав зростання на 0,6%.

У другому кварталі цього року реальний ВВП України зріс на 0,4% у річному вимірі, а порівняно з першим кварталом — на 0,3%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, опубліковані Нацбанком.

Економіку підтримали внутрішнє споживання, відновлення інвестицій та відсутність масштабних відключень світла. Проте російські удари по логістиці, транспорту та бізнесу стримували подальше зростання. Фактичний показник виявився дещо нижчим за липневий прогноз НБУ, який передбачав зростання на 0,6%, зазначив НБУ.

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Регулятор зауважив, що головним рушієм економіки стало приватне споживання, яке забезпечило найбільший позитивний внесок. Витрати домогосподарств зросли на 6,9% через збільшення реальних зарплат, пенсій та інших виплат. Натомість державне споживання скоротилося на 1,5% через затримки з міжнародним фінансуванням.

Капітальні видатки бюджету зросли на 22%, що підтримало інвестиції. У результаті нагромадження основного капіталу збільшилося на 7,3%. Гроші спрямовували на ремонт доріг, відновлення та будівництво енергетичних і логістичних об'єктів.

Зростання експорту товарів та послуг пришвидшилося до 9,9% завдяки постачанням зернових і металів. Імпорт сповільнився до 14,2%, оскільки зменшилися закупівлі енергообладнання та імпортних продуктів.

Результати за різними галузями залишалися нерівномірними. Стійкий попит підтримав торгівлю, де валова додана вартість зросла на 4,5%, а також фінансовий сектор, який зріс на 27,8%. Промисловість відновлювалася завдяки стабільному енергопостачанню: газовидобуток підняв показники добувної галузі на 3,9%, а переробна зросла на 2,5%. Водночас сама енергетика просіла на 10,8% через попередні руйнування ТЕС.

Спад тривав у будівництві — на 10,6%, у транспорті — на 6,4% через удари по портах та залізниці, а також у сільському господарстві — на 3,5%. У другому півріччі економічна динаміка залишатиметься стриманою і залежатиме від інтенсивності російських атак, обсягів урожаю та фінансування.