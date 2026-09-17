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У семи областях України зафіксували знеструмлення через російські атаки

Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 15:00.

У семи областях України зафіксували знеструмлення через російські атаки
Фото: /mykyivregion.com.ua

Станом на ранок 17 вересня унаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів є нові знеструмлення у Одеській, Харківській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях. 

Як розповіли в Укренерго, скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже працюють над відновленням. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 17 вересня, станом на 09:30, воно було на 2,5% нижчим, ніж у цей же час вчора. Причина – сонячна погода у більшості регіонів України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

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Вчора, 16 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,4% вищим, ніж максимум у вівторок.

Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 15:00. 

Українців закликають споживати електроенергію ощадливо у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому варто стежити за повідомленнями на сайті та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.

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