Рада підтримала за основу механізм оподаткування придбаних на закордонних маркетплейсах товарів

Він запрацює не раніше 1 липня наступного року, так само як і оновлений підхід до оподаткування.

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт про зміни до Митного кодексу стосовно придбаних за кордоном товарів. За проголосували 267 депутатів.

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, що цей законопроєкт встановлює механізм оподаткування посилок. Зокрема, передбачає створення технічної інформаційної системи для оподаткування.

Технічні деталі обговорять з представниками бізнесу.

«Єдина задача цього законопроєкту – щоб спростити процедуру сплати ПДВ фізичною особою, яка отримує товар у посилці. Щоб громадяни України не відчули жодним чином зміни в системі оподаткування. Тобто вони в один клік купують товар, оподаткування здійснюється автоматично», – сказав міністр.

Для цього Україні створять зареєстровані представництва маркетплейсів, які й будуть суб'єктами, що фізично сплачуватимуть податок. Це Amazon, Temu, Aliexpress та інші маркетплейси.

Голова податкового комітету Данило Гетманцев сказав, що законопроєкт передбачає дієвий механізм, що піде на користь і бізнесу, і громадянам. До другого читання документ ще вдосконалюватимуть.

16 вересня Верховна Рада врешті підтримала законопроєкт про скасування пільгового оподаткування посилок з придбаними за кордоном товарами. Закон передбачає, що товари, придбані через іноземні маркетплейси, будуть оподатковуватися незалежно від їх вартості. Для онлайн-покупок вартістю до 150 євро ПДВ нараховуватиме та сплачуватиме електронна платформа.