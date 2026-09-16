Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
ГоловнаЕкономікаДержава

Рада підтримала за основу механізм оподаткування придбаних на закордонних маркетплейсах товарів

Він запрацює не раніше 1 липня наступного року, так само як і оновлений підхід до оподаткування. 

Рада підтримала за основу механізм оподаткування придбаних на закордонних маркетплейсах товарів
Фото: Depositphotos\AlexLipa

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт про зміни до Митного кодексу стосовно придбаних за кордоном товарів. За проголосували 267 депутатів. 

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, що цей законопроєкт встановлює механізм оподаткування посилок. Зокрема, передбачає створення технічної інформаційної системи для оподаткування. 

Технічні деталі обговорять з представниками бізнесу.

«Єдина задача цього законопроєкту – щоб спростити процедуру сплати ПДВ фізичною особою, яка отримує товар у посилці. Щоб громадяни України не відчули жодним чином зміни в системі оподаткування. Тобто вони в один клік купують товар, оподаткування здійснюється автоматично», – сказав міністр.

Для цього Україні створять зареєстровані представництва маркетплейсів, які й будуть суб'єктами, що фізично сплачуватимуть податок. Це Amazon, Temu, Aliexpress та інші маркетплейси.

Голова податкового комітету Данило Гетманцев сказав, що законопроєкт передбачає дієвий механізм, що піде на користь і бізнесу, і громадянам. До другого читання документ ще вдосконалюватимуть. 

  • 16 вересня Верховна Рада врешті підтримала законопроєкт про скасування пільгового оподаткування посилок з придбаними за кордоном товарами. Закон передбачає, що товари, придбані через іноземні маркетплейси, будуть оподатковуватися незалежно від їх вартості. Для онлайн-покупок вартістю до 150 євро ПДВ нараховуватиме та сплачуватиме електронна платформа.
  • Некомерційні посилки вартістю до 45 євро пропонується залишити без ПДВ.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies