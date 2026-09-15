«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
ГоловнаЕкономікаФінанси

Мінфін залучив понад 2 млрд грн на аукціоні з продажу облігацій

Основну частину коштів принесли два види гривневих ОВДП.

Мінфін залучив понад 2 млрд грн на аукціоні з продажу облігацій
Міністерство фінансів
Фото: Макс Левин

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 2,01 млрд грн під час чергового аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Як повідомила пресслужба відомства, основну частину коштів принесли два види гривневих ОВДП.

Річні облігації зі ставкою 15,17% річних забезпечили 1,00 млрд грн надходжень. Папери строком обігу 2,5 року з дохідністю 16,10% річних залучили 1,014 млрд грн.

Загалом від початку цього року держава вже залучила через ОВДП понад 338,13 млрд грн, а з початку повномасштабного вторгнення ця сума сягнула майже 2,36 трлн грн, повідомило міністерство. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies