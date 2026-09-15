Мінфін залучив понад 2 млрд грн на аукціоні з продажу облігацій

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Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 2,01 млрд грн під час чергового аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Як повідомила пресслужба відомства, основну частину коштів принесли два види гривневих ОВДП.

Річні облігації зі ставкою 15,17% річних забезпечили 1,00 млрд грн надходжень. Папери строком обігу 2,5 року з дохідністю 16,10% річних залучили 1,014 млрд грн.

Загалом від початку цього року держава вже залучила через ОВДП понад 338,13 млрд грн, а з початку повномасштабного вторгнення ця сума сягнула майже 2,36 трлн грн, повідомило міністерство.