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Цього тижня українські регіони отримали обладнання для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури на майже 4,7 млн євро.

Про це повідомляє Міненергетики.

Допомогу надали завдяки внескам міжнародних партнерів до Фонду підтримки енергетики України. Обладнання передали енергетичним компаніям у Чернігівській, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях, а також газотранспортним і газовидобувним підприємствам.

Серед отриманого обладнання – трансформатори, вимикачі, роз'єднувачі, мобільні укриття та інше устаткування.

Підтримку надали Євросоюз, Велика Британія, Люксембург та Швеція. Міжнародні партнери продовжують допомагати Україні посилювати стійкість енергетичної системи.