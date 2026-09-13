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Шмигаль: майно шахт у ліквідації зможуть безоплатно передавати громадам

Міненерго готує законопроєкт.

Шмигаль: майно шахт у ліквідації зможуть безоплатно передавати громадам
Денис Шмигаль, віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України
Фото: тн канал/Денис Шмигаль- віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України

За ініціативи Міністерства енергетики підготовлено законопроєкт, який дозволить безоплатно передавати з державної у комунальну власність наземне майно вугільних та уранових шахт, що перебувають у процесі ліквідації.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, протягом тижня законопроєкт планують внести на розгляд уряду, після чого подати до Верховної Ради.

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Ініціатива передбачає, що за зверненням органів місцевого самоврядування території колишніх шахт можна буде трансформувати у промислові майданчики та залучати туди бізнес.

Очікується, що це також дозволить скоротити бюджетні витрати на реалізацію проєктів ліквідації шахт і ефективніше використовувати наявну інфраструктуру.

"Міненерго спільно з громадами працює над стратегією справедливої трансформації територій колишніх шахт", – зазначив Шмигаль.

Окремо він повідомив про пілотний проєкт, який реалізують у межах меморандуму між Міненерго та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ). Його мета – розробити перспективний план розвитку однієї із шахт, що перебуває в ліквідації.

План міститиме оцінку інвестиційного потенціалу території та орієнтовну вартість необхідних робіт. Надалі він має стати дорожньою картою для залучення донорів та потенційних інвесторів до розвитку територій колишніх шахт.

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