Глава уряду Сергій Корецький розповів про два фінансові виклики ще цього року: 29,5 млрд під ризиком і ще 27 млрд не покриті для сил оборони

Про це Прем'єр-міністр заявив на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), пише LB.ua.

Фінансові потреби України складаються з двох блоків: 29,5 млрд доларів підтверджених програм макрофінансування та ще 27 млрд доларів на нові потреби сил оборони.

Реклама

За словами Корецького, перший блок — 29,5 млрд доларів — підтверджений програмами макрофінансування Ukrainian Support Loan та Ukraine Facility, і відповідальність за їх отримання лежить на уряді та парламенті.

"З приводу фінансів. В нас є два блоки питань. Перший – це 29,5 млрд доларів, які підтверджені програмами макрофінансування, Ukrainian Support Loan, Ukraine Facility. Їх потрібно виконати, і є дві точки відповідальності – парламент і уряд", – сказав прем'єр-міністр.

За його словами, уряд має доопрацювати 42 документи – постанови та рішення уряду й урядових органів влади, – а також подати до парламенту законопроєкти, необхідні для отримання коштів.

У парламенті, за його словами, наразі очікують ухвалення ще 27 законопроєктів.

"Уряд має доробити все, що не було дороблено за цей рік, а накопичилось багато, на жаль. Це 42 різних документи, постанови, відповідні рішення уряду і урядових органів влади. І подати закони до парламенту, які потребуються для голосування і отримання тих коштів. Але і в парламенті вже є 27 законопроєктів, які потребують ухвалення парламентом. На жаль, ця робота поки що недосконала", – зазначив Корецький.

Прем'єр-міністр пообіцяв, що уряд виконає свою частину роботи до середини жовтня.

"Я гарантую від імені уряду, що ми своє домашнє завдання і накопичені проблеми вирішимо протягом вересня і першої декади, можливо, першої половини жовтня. Закони будуть всі подані негайно в вересні, а всі рішення і постанови Кабміну будуть зроблені до 15 жовтня. Хоча ми обіцяли до 1 листопада – просто це надто багато накопичено", – сказав він.

Водночас Корецький розкритикував темпи роботи парламенту і закликав депутатів голосувати за необхідні закони незалежно від політичних поглядів чи рейтингів.

Реклама

"А от парламент, на жаль, поки що не показує рівно такої ж налаштованості, і я вкотре звертаюся до всіх парламентарів, незалежно від політичних поглядів, незважаючи на рейтинги, можливо, якісь популярні чи непопулярні рішення. Це просто інстинкт має бути – самовиживання країни. І ці закони необхідно голосувати", – наголосив прем'єр-міністр.

За його словами, уряд готовий співпрацювати з парламентом у робочих групах над кожним формулюванням законопроєктів.

"І ми, як уряд, 100% готові бути корисними для парламенту, в робочих групах обговорювати кожне слово, кожен вординг для того, щоби максимально бути комфортно і йти назустріч. Але потрібно голосувати. Тому 29,5 підтверджені програмами, проте під певним ризиком отримання через вищенаведені фактори", – сказав Корецький.

Другий блок фінансових потреб, за словами прем'єр-міністра, становить 27 млрд доларів – це нова потреба Сил оборони України.

"Друга частина – це 27 млрд доларів. Це нова потреба Сил оборони України. Там всі Сили спеціальних операцій, СБУ, прикордонники, Нацгвардія і, безумовно, Міністерство оборони України. От з цим основний виклик", – зазначив він.

Серед можливих джерел покриття цієї суми Корецький назвав "прискорення Ukrainian Support Loan. Розмовляємо з європейськими партнерами. Використання так чи інакше заморожених активів російських. Додаткові кредити, не гранти, а кредити від партнерів, які поза межами Європейського Союзу. Оптимізація всіх можливих витрат всередині українського бюджету. І от оце все разом має дати можливість закрити, якщо не повністю 27, то хоча б левову долю цих витрат", – підсумував Корецький.